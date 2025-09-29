Intensa movilización de bomberos en Monclova por incendio en vivienda

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer en la colonia Guerrero, luego que una vivienda comenzó a arder, provocando alarma entre los habitantes del sector.

El siniestro se desató alrededor de las 21:40 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 15, entre las calles 2 y 14.

Vecinos que observaron cómo las llamaradas salían por puertas y ventanas no dudaron en comunicarse al 911, temiendo que el fuego se propagara a otras casas.

En cuestión de minutos, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar.

Los agentes policíacos acordonaron la zona para evitar que curiosos se acercaran y facilitar las labores de emergencia.

Mientras tanto, los bomberos ingresaron a la vivienda envuelta en llamas y comenzaron a atacar el incendio desde distintos puntos para evitar que siguiera consumiendo habitaciones y techos.

Las altas temperaturas y el avance del fuego amenazaban con extenderse a propiedades cercanas.

Tras varios minutos de intenso trabajo, los vulcanos lograron controlar el siniestro y sofocarlo por completo.

Aunque la vivienda resultó con severos daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.

Gracias a la rápida intervención de los vecinos y la oportuna respuesta de los servicios de emergencia, el incendio no cobró víctimas ni alcanzó otras casas aledañas.

Las autoridades investigan las posibles causas del fuego, mientras se evalúan los daños para brindar apoyo a los afectados.