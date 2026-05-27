Incendio en pastizal moviliza a Bomberos en Monclova y Frontera

MONCLOVA, COAH. - La rápida propagación de un incendio de pastizal movilizó la tarde de este martes a elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova y Frontera, luego de que las llamas amenazaran con alcanzar las instalaciones del Centro de Bienestar Animal y varias viviendas cercanas en la colonia Los Reyes.

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 14:30 horas, cuando personal del refugio detectó que el fuego avanzaba entre la maleza seca ubicada sobre la avenida 147, situación que generó alarma por la cercanía de las llamas con el inmueble donde se resguardan decenas de animales.

Tras el llamado de auxilio, unidades de emergencia arribaron de inmediato al lugar y desplegaron maniobras para frenar el avance del incendio, el cual era alimentado por las altas temperaturas y las condiciones secas del terreno.

La prioridad de los apagafuegos fue evitar que el siniestro alcanzara las instalaciones del centro y se extendiera hacia los domicilios ubicados en los alrededores. Durante varios minutos, los elementos trabajaron de manera coordinada utilizando mangueras, herramientas especializadas y labores de enfriamiento para controlar la situación.

Gracias a la intervención oportuna de ambas corporaciones, el incendio fue sofocado antes de que causara daños mayores o pusiera en riesgo la integridad de personas y animales. Aunque no se reportaron lesionados ni afectaciones estructurales, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la quema de basura y cualquier práctica que pueda generar incendios en terrenos baldíos o zonas de pastizal, debido al riesgo que representan las altas temperaturas y la vegetación seca en la región.