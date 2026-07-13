Motociclista Rubén Limón resulta lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó lesionado luego de estrellarse contra una camioneta cuya conductora presuntamente le cerró el paso al intentar incorporarse al bulevar Francisco I. Madero, provocando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este lunes.

El percance ocurrió en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Barranquilla, donde Rubén Limón circulaba a bordo de una motocicleta Vento de color amarillo.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Esperanza Mendoza, quien conducía una camioneta GMC Terrain de color blanco, intentó cruzar la vialidad sin tomar las debidas precauciones, invadiendo la trayectoria del motociclista.

Sin posibilidad de evitar el impacto, Rubén se estrelló contra el costado izquierdo de la camioneta y salió proyectado contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado antes de trasladarlo al hospital de la benemérita institución para una valoración médica.

Afortunadamente, los médicos determinaron que las lesiones sufridas por el motociclista no ponían en riesgo su vida.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque y determinar responsabilidades.

Finalmente, la conductora de la GMC fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con el afectado para la reparación de los daños materiales y el pago de los gastos médicos derivados del accidente.