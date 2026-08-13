Bomberos controlan incendio de basura en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una quema de basura que se salió de control por algunos momentos movilizó a bomberos y policías municipales hacia una quinta ubicada sobre la avenida Montessori, la tarde de este jueves.

El reporte se generó cerca de la Quinta San Juanito, ubicada en las inmediaciones de una gasolinera, luego de que una espesa columna de humo negro pudiera observarse desde distintos puntos del sector.

Automovilistas que circulaban por la avenida Montessori también alertaron a la central de bomberos al observar que el humo provenía del interior del predio.

Ante la posibilidad de que el fuego representara un riesgo para los alrededores, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar.

A su llegada, los vulcanos encontraron que los propietarios ya trabajaban para controlar la quema de basura, por lo que procedieron a realizar labores de enfriamiento sobre algunos pedazos de madera que todavía permanecían encendidos.

Tras controlar completamente la situación, los bomberos descartaron mayores riesgos en el predio.

Mientras se desarrollaban las maniobras, policías municipales se encargaron de controlar la circulación sobre la avenida Montessori para prevenir otro accidente y permitir que los cuerpos de emergencia trabajaran con seguridad. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales por el incidente.