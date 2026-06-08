Incendio en Monclova: Bomberos controlan siniestro en la colonia Primero de Mayo

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado la mañana de este lunes en una vivienda de la colonia Primero de Mayo mantuvo en alerta a vecinos del sector y provocó una intensa movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron minutos antes del mediodía en el domicilio marcado con el número 1312 de la calle Jesús Carranza, donde una densa columna de humo negro y enormes llamaradas comenzaron a salir del interior del inmueble, generando preocupación entre los habitantes del sector.

Fue un vecino quien detectó el siniestro y de inmediato notificó al propietario de la vivienda, quien se encontraba laborando al momento de los hechos. Tras enterarse de la situación, el afectado solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al sistema 911.

En cuestión de minutos, bomberos arribaron al lugar a bordo de una motobomba, una unidad de ataque rápido y una ambulancia, desplegando un operativo para evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas contiguas.

Bajo la coordinación del Director de Protección Civil y Bomberos, Pedro Alvarado, los vulcanos ingresaron a la planta baja del inmueble para atacar directamente el fuego, que avanzaba rápidamente consumiendo muebles y diversos objetos almacenados en el interior.

Durante las maniobras, los rescatistas extrajeron colchones, sillones y otros artículos afectados para impedir que el fuego se reavivara y garantizar la completa extinción del siniestro.

La magnitud del incendio provocó que decenas de vecinos salieran de sus casas para observar las labores de los cuerpos de emergencia, mientras elementos de la Policía Municipal acordonaban el área y tomaban conocimiento de lo ocurrido.

Una vez controlada la emergencia, los bomberos utilizaron equipo extractor para desalojar el humo acumulado dentro de la vivienda y realizar una inspección preventiva en busca de posibles riesgos.

Afortunadamente, el inmueble se encontraba deshabitado al momento del incendio, por lo que no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables.

Aunque hasta el momento no se ha establecido oficialmente el origen del fuego, vecinos señalaron que en unas tapias cercanas suelen refugiarse personas consumidoras de sustancias tóxicas, por lo que no descartaron que alguna acción intencional pudiera estar relacionada con el siniestro.

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas exactas del incendio mediante las investigaciones pertinentes.