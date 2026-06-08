Incendio en Monclova: Bomberos controlan siniestro en colonia Asturias

MONCLOVA COAH.-Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del domingo en la colonia Asturias, luego de que un fuerte incendio consumiera varias estructuras de madera ubicadas en la parte trasera de una vivienda, poniendo en riesgo a una familia que se encontraba en el lugar.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Melquiades Ballesteros y Federico Castillo, donde vecinos detectaron una densa columna de humo y llamas que rápidamente se propagaban en unos cuartos construidos con materiales de fácil combustión.

Ante la emergencia, habitantes del sector solicitaron el apoyo de las corporaciones de rescate a través del sistema de emergencias. En cuestión de minutos arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, quienes iniciaron las maniobras para controlar el siniestro y evitar que el fuego alcanzara el resto de la vivienda o inmuebles cercanos.

De manera simultánea, oficiales de Seguridad Pública implementaron un perímetro de seguridad y procedieron a evacuar a los integrantes de la familia afectada, quienes lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, los rescatistas lograron sofocar por completo las llamas, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, los daños materiales en las estructuras afectadas fueron considerables.

Al sitio también acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar el origen del incendio y establecer si existió alguna causa accidental o provocada.