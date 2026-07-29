Bomberos controlan incendio en lote baldío de Monclova

MONCLOVA COAH.- Una intensa movilización de corporaciones de rescate y de Seguridad Pública se registró la tarde del miércoles en la colonia Calderón, luego de que vecinos reportaran un presunto incendio en una casa habitación. Sin embargo, al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que el fuego se originaba en un lote baldío.

Los hechos ocurrieron en la Privada 2 de la colonia Calderón, ubicada en el sector sur de la ciudad, donde elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron tras recibir el reporte de un incendio que, de acuerdo con la llamada de emergencia, amenazaba una vivienda.

Al realizar la inspección, los bomberos determinaron que las llamas consumían maleza y basura acumulada en un terreno baldío, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras para sofocar el incendio y evitar que se propagara hacia las viviendas ubicadas en los alrededores.

Mientras tanto, oficiales de Seguridad Pública resguardaron el perímetro para facilitar las labores de los elementos de Bomberos y mantener alejada a la población, con el fin de prevenir cualquier riesgo durante las maniobras.

Gracias a la rápida intervención de las corporaciones de emergencia, el incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas ni daños en las viviendas cercanas. Tras extinguir por completo el fuego, las unidades concluyeron las labores y se retiraron del lugar.