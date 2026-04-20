Denuncia por venta de sustancias desata intenso operativo

MONCLOVA, COAH.– Lo que en un inicio fue reportado como una supuesta balacera terminó siendo una persecución policiaca relacionada con presunta venta de narcóticos, generando una intensa movilización la tarde de este lunes en la colonia Buenos Aires.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas en el cruce de las calles Jacinto Sánchez y Aldo Baroni, donde vecinos alertaron al 911 tras escuchar fuertes estruendos que, en medio del nerviosismo, fueron confundidos con detonaciones de arma de fuego.

Sin embargo, minutos después se confirmó que el ruido provenía del mofle de una motocicleta en la que se desplazaba el presunto implicado, identificado de manera extraoficial como Alexis, quien al notar la presencia de las autoridades intentó darse a la fuga.

El sujeto abandonó la unidad y emprendió la huida a pie entre las calles del sector, lo que desató una persecución por parte de elementos de la Policía Municipal, Policía de Acción y Reacción, Grupo Reacción Centro, Policía Estatal Coahuila y detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

A pesar del despliegue y los recorridos implementados en la zona, el sospechoso logró evadir a las autoridades, sin que hasta el cierre de esta edición se reportaran personas detenidas.

El operativo generó incertidumbre entre los habitantes del sector, quienes observaron el constante movimiento de patrullas sin tener claridad sobre lo que realmente ocurría.

De acuerdo con las primeras versiones, la movilización derivó de una denuncia ciudadana por presunta venta de narcóticos en el área, lo que activó la intervención de las corporaciones de seguridad.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con el paradero del presunto implicado y esclarecer los hechos, mientras que el episodio dejó en evidencia cómo un simple ruido puede encender las alarmas en cuestión de segundos.