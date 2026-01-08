Choque entre motocicleta y camioneta deja herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista resultó con diversas lesiones, principalmente en la cabeza y un brazo, luego de estrellarse contra una camioneta cuyo conductor se le atravesó al paso cuando circulaba por el bulevar Benito Juárez.

El hecho generó una rápida movilización de la Policía Municipal y de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El accidente se registró alrededor de las 10:15 de la mañana, a la altura del cruce con la calle Guanajuato, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet, color blanco, identificado como Leopoldo, intentó cruzar el bulevar Benito Juárez para incorporarse hacia la colonia Los Pinos. Sin embargo, al no extremar precauciones, terminó invadiendo la trayectoria del motociclista que circulaba con preferencia de paso.

Nada pudo hacer José Manuel Pérez Martínez, de 25 años, para evitar el impacto y terminó estrellándose violentamente contra la unidad, saliendo proyectado varios metros hasta caer sobre el pavimento, donde quedó tendido en medio del cruce, ante la mirada de automovilistas que de inmediato solicitaron auxilio a los números de emergencia.

Paramédicos de la Benemérita Institución acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al joven habitante de la colonia El Campanario, quien presentaba golpes de consideración, especialmente en la cabeza y en un brazo.

Afortunadamente, José Manuel portaba casco de seguridad al momento del choque, lo que evitó consecuencias mayores. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración médica.

En el sitio, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y dialogaron con el conductor de la camioneta, quien aceptó su responsabilidad al reconocer que no tomó las debidas precauciones al intentar cruzar el bulevar. Ambas unidades fueron aseguradas y remolcadas a un corralón mediante una grúa, mientras que el conductor de la pick up fue trasladado a la Comandancia Municipal para determinar su situación legal, advirtiéndose que el caso podría ser turnado al Ministerio Público debido a las lesiones con las que terminó el joven.

Horas más tarde, se informó que el joven motociclista fue dado de alta, aunque quedó bajo observación médica y con recomendaciones de reposo, mientras las autoridades continúan con el procedimiento para el deslinde de responsabilidades.