Incendio en Monclova: Bomberos evitan tragedia en Colinas de Santiago

MONCLOVA, COAH.– Una rápida y oportuna movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos evitó que un incendio de hierba seca y basura terminara en una tragedia mayor, luego de que el fuego se desató la tarde de ayer en un predio abandonado ubicado frente a la entrada de la colonia Colinas de Santiago, a un costado del Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El siniestro se registró alrededor de las 13:30 horas, cuando trabajadores de una gasolinera cercana detectaron enormes llamaradas que avanzaban sin control entre la maleza y los desechos acumulados, generando una densa columna de humo negro visible a varios metros de distancia.

La escena provocó alarma inmediata, ya que el fuego amenazaba con extenderse hacia un salón de eventos y un motel ubicados en las inmediaciones.

Tras el reporte a los números de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se desplazaron con rapidez a bordo de una unidad de ataque rápido hasta el lugar, donde confirmaron que las llamas consumían basura y hierba seca, avivadas por el calor y el viento.

Cabe señalar que el mismo predio ya había sido escenario de un incendio días atrás, presuntamente provocado de manera intencional.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio para brindar apoyo y resguardar el área, mientras los vulcanos enfrentaban de manera directa el fuego, realizando maniobras intensas para contenerlo y evitar que alcanzara las construcciones cercanas.

Con chorros de agua a presión y a palazos de tierra, los bomberos lograron reducir gradualmente la intensidad de las llamas.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, el incendio fue finalmente sofocado en su totalidad, quedando la zona bajo revisión para descartar cualquier riesgo de reactivación. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a establecimientos, retirándose las corporaciones una vez controlada la emergencia.