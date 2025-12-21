Incendio de automóvil de Héctor Benavides moviliza a Bomberos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un presunto incendio provocado de un automóvil movilizó durante la madrugada de este sábado a corporaciones de seguridad y al Heroico Cuerpo de Bomberos, luego que vecinos de la colonia Pedregal de San Ángel temieran que el fuego se extendiera y provocara una tragedia.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:30 horas sobre la avenida Pedregal de San Ángel, a la altura de la Secundaria 29 y la calle San Nicolás, donde un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2013, color blanco y de procedencia mexicana, fue incendiado de manera intencional cuando se encontraba estacionado. El afectado indicó que pudo deberse a un cohete.

De acuerdo con el reporte, la unidad, propiedad de Héctor Benavides Lara, estaba descompuesta y sin batería, lo que descartó una falla mecánica como causa del siniestro. Fueron los propios vecinos quienes, al percatarse de las llamas, dieron aviso inmediato a los números de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar y lograron sofocar el fuego antes de que se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales en el automóvil fueron considerables.

Ante esta situación, elementos de la Policía Municipal implementaron recorridos de vigilancia en el área para tratar de localizar al presunto responsable, además de canalizar el caso ante las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones. Las autoridades no descartaron que el incendio haya sido provocado como una advertencia, por lo que el hecho ya es analizado como un posible delito, mientras se recaban mayores datos para dar con el responsable.