Bomberos controlan incendio en taller de Monclova 400

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este domingo, luego que un incendio se desató al interior de un taller mecánico ubicado en la colonia Monclova 400, generando momentos de tensión entre vecinos y automovilistas ante la gran columna de humo que podía observarse desde distintos puntos de la ciudad.

El siniestro fue reportado por habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades al percatarse de que el fuego avanzaba con rapidez dentro de un predio utilizado para trabajos automotrices. De inmediato, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova se trasladaron al lugar para combatir las llamas y evitar que estas se extendieran hacia domicilios cercanos.

Las labores fueron coordinadas por el director de Bomberos, Pedro Alvarado, con el respaldo del director de ECREM, Jorge Ordóñez, quienes encabezaron las maniobras de control y enfriamiento. Tras varios minutos de intenso trabajo, el incendio logró ser confinado, evitando consecuencias mayores.

De acuerdo con el propietario del taller, identificado como Misael Fuentes Zertuche, el fuego se originó en una camioneta que se encontraba en reparación dentro del inmueble. El afectado explicó que, como medida preventiva, ya había retirado el tanque de gasolina y el alternador del vehículo, precisamente para reducir riesgos durante las labores mecánicas.

A pesar de ello, la unidad terminó siendo consumida por las llamas. Fuentes Zertuche señaló que no se encontraba en el lugar al momento del incendio y que fue avisado posteriormente de la situación. Asimismo, manifestó ante las autoridades la sospecha de que el siniestro pudo haber sido provocado de manera intencional, versión que fue asentada en el informe preliminar.

El reporte indicó que el fuego consumió por completo la camioneta, diversas autopartes y una extensa área de maleza dentro del predio. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales en viviendas colindantes.