Incendio en locomotora de Ferromex controlado por equipos de emergencia

El humo denso y las enormes llamaradas que salían de una locomotora de Ferromex sorprendieron a los habitantes de la colonia Occidental la tarde de este jueves, generando una intensa movilización de autoridades y personal de emergencias.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:38 horas, cuando testigos llamaron al 911 al observar cómo el fuego se desataba en el motor de la máquina de tren, ubicada cerca del patio de Ferromex, a pocos metros de la brecha en la calle Oaxaca.

Elementos de la Policía Municipal así como detectives de la Agencia de Investigación Criminal llegaron al lugar para brindar el apoyo correspondiente.

El reporte inicial indicaba que el incendio amenazaba con extenderse hacia los vagones, lo que elevó la alarma, considerando el riesgo de una tragedia mayor.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas lesionadas. Sin embargo, el siniestro generó una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Bomberos de Frontera llegaron rápidamente al lugar, mientras que brigadistas de la empresa Gunderson se unieron al esfuerzo para sofocar las llamas.

De igual manera, personal de la empresa ferroviaria estuvo presente para coordinar las labores de control del incendio.

Tras varios minutos de trabajo arduo, el fuego fue finalmente controlado, evitando que se propagara hacia los vagones de la locomotora.

El fuego se originó, según las autoridades, por un presunto corto circuito en el motor, aunque será por parte de Ferromex que se continuará investigando para confirmar la causa exacta.

Afortunadamente, la rápida respuesta de los equipos de emergencia y la pronta evacuación de la zona evitaron una tragedia y daños mayores.