Incendio en vivienda de Monclova controlado por Bomberos

MONCLOVA, COAH. — Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la madrugada de ayer en la colonia Barrera, luego de recibir un reporte de un incendio en una vivienda en la avenida Gustavo Díaz Ordaz.

La alerta de un incendio que afectaba una vivienda generó la rápida respuesta del Heroico Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales, quienes acudieron de inmediato al lugar.

Según el reporte inicial, la emergencia había sido causada por lo que aparentemente era una casa en llamas. Al llegar al sitio, en el cruce con la calle Revolución, los bomberos se dirigieron a la zona afectada, ubicada a espaldas de una vivienda.

Sin embargo, al acercarse, se dieron cuenta de que no se trataba de un incendio estructural, sino de una quema de hierba seca y basura en un terreno baldío.

De inmediato, los elementos del Cuerpo de Bomberos procedieron a sofocar las llamas, que, si bien no representaban un peligro inminente para las viviendas cercanas, sí tenían el potencial de extenderse rápidamente en la zona.

Con un par de mangueras y trabajando con rapidez, los vulcanos lograron controlar el incendio en pocos minutos, evitando que las llamas alcanzaran las propiedades cercanas.

Por su parte, la Policía Municipal también acudió al sitio para verificar la situación y corroborar que no existiera riesgo para los habitantes de la zona. Tras confirmar que el fuego estaba controlado y que no había daños a la infraestructura o personas involucradas, los oficiales se retiraron del lugar.