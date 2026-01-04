Intervención ciudadana evita tragedia en puente Cal y Canto: joven padre en crisis

MONCLOVA, COAH.— Momentos de tensión se vivieron la noche de ayer en el puente Cal y Canto, al oriente de la ciudad, luego que un joven padre de familia fue detectado cuando presuntamente intentaba atentar contra su vida, al colocarse peligrosamente en la orilla de la estructura.

De acuerdo con la información recabada, fue un taxista de la línea MaxiTaxis Gutiérrez quien se percató de la conducta inusual del hombre y, al notar el riesgo inminente, utilizó de inmediato su radio de emergencias para solicitar apoyo. La oportuna intervención ciudadana permitió que la situación no pasara a mayores.

En cuestión de minutos arribaron al lugar paramédicos del GRUM, quienes implementaron un protocolo de atención a crisis. A través del diálogo constante y la contención emocional, los socorristas lograron ganarse la confianza del afectado y convencerlo de alejarse del borde del puente, poniéndolo a salvo.

Una vez controlada la situación, el joven manifestó que atravesaba por una fuerte crisis de ansiedad, lo que lo llevó a considerar, de manera momentánea, "salir por la puerta falsa", decisión de la que dijo haberse arrepentido casi de inmediato. Tras ser valorado, recibió atención prehospitalaria y se dio aviso a las instancias correspondientes para el seguimiento psicológico y social del caso.

La presencia de unidades de emergencia generó expectación entre automovilistas que transitaban por la zona, aunque la vialidad no tuvo que ser cerrada en su totalidad. Autoridades destacaron que la rápida respuesta y el trabajo coordinado entre ciudadanos y cuerpos de auxilio fueron determinantes para preservar la vida del joven.