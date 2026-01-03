Liah Fernanda, de 9 años, atropellada por camioneta en Frontera

Una menor de edad resultó gravemente lesionada la noche de ayer, luego de ser atropellada por el conductor de una camioneta de lujo que circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Aviación, en la colonia del mismo nombre, en el municipio de Frontera, Coahuila.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la menor se encontraba jugando con su patín sobre dicha vialidad cuando el conductor de una camioneta que avanzaba a gran velocidad la atropelló para luego estamparse contra un muro de contención ubicado sobre la misma avenida.

El accidente y su contexto

El grave accidente se registró alrededor de las 21:30 horas, La menor fue identificada como Liah Fernanda 'N', de 9 años de edad, con domicilio en la colonia Ampliación Sierrita, del municipio de Frontera. De acuerdo con la información recabada, la niña se encontraba de visita en casa de su abuela, ubicada en la calle Mexicana esquina con avenida Aviación, cuando ocurrió el lamentable suceso.

Según relató su madre, Karla Guadalupe Ramos Ordóñez, la pequeña se desplazaba en una patineta por el sector cuando, de manera repentina, fue embestida por una camioneta tipo Raptor en color blanco, cuyo conductor circulaba a exceso de velocidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Frontera arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios tanto a la menor como para asegurar la zona del accidente.

La menor fue atendida por socorristas que llegaron 25 minutos después y trasladada de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanece internada bajo observación médica, siendo reportada en estado delicado.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y resguardar al conductor de quien se dice funge como escolta de un mando policial en Frontera.

Fiscalia de Coahuila Informa:

La Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó conocimiento de una menor de edad que fue atropellada en la Avenida Aviación de la colonia Jardines del Aeropuerto en el municipio de Frontera. Producto del hecho hay una persona del sexo masculino detenida quien era el conductor del vehículo conforme avanza la investigación y se deslindan responsabilidades.

La menor de edad se encuentra bajo supervisión médica. La Fiscalía General del Estado mantiene la carpeta de investigación abierta y dará mayor información conforme avancen las indagatorias.

- el responsable estaba franco

- el vehículo no es oficial

- el hecho no fue durante un patrullaje ni durante operativo

- se sigue un proceso penal de manera ordinaria.