MONCLOVA, Coah.- Un descuido al volante provocó un aparatoso choque entre dos automóviles en el estacionamiento del Mall Paseo Monclova, donde un Volkswagen Pointer se atravesó al paso de un Renault Logan y ocasionó daños de consideración, principalmente en el vehículo compacto.

El accidente ocurrió la tarde de este sábado, cerca de las 13:30 horas, en el área exterior de la tienda Cimaco, al norte de la ciudad, a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Juan Niño conducía un Volkswagen Pointer blanco cuando, al desplazarse por el estacionamiento, presuntamente no tomó las debidas precauciones y terminó invadiendo la trayectoria de un Renault Logan gris.

La segunda unidad era manejada por Jesús de la Cruz, quien no pudo evitar el impacto, por lo que ambos vehículos colisionaron y quedaron con importantes daños materiales, varados y obstruyendo el paso por el estacionamiento.

Ante lo ocurrido, los guardias del centro comercial solicitaron la presencia de los oficiales de Control de Accidentes y permanecieron abanderando el área para prevenir otro percance mientras llegaban las autoridades.

Los peritos municipales tomaron conocimiento de los hechos, escucharon las versiones de los conductores y realizaron las diligencias correspondientes para establecer la responsabilidad.

Tras la valoración del accidente, las autoridades señalaron como presunto responsable al conductor del Volkswagen Pointer, al determinar que invadió la trayectoria del Renault Logan. Finalmente, ambos involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.