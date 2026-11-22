MONCLOVA, Coah. - Dos delincuentes que portaban armas blancas irrumpieron en una tienda de conveniencia de la colonia Asturias y sometieron a un empleado para apoderarse de más de seis mil pesos en efectivo, además de varios teléfonos celulares, durante un asalto registrado la mañana de este sábado.

El atraco ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el negocio ubicado en el cruce de las calles Melquiades Ballesteros y Apolonio M. Avilés, justo cuando el personal comenzaba a abrir las puertas del establecimiento.

De acuerdo con los primeros datos, durante la noche el comercio había atendido a sus clientes a través de una ventanilla, por lo que los responsables habrían aprovechado el momento en que se habilitó el acceso principal para ingresar y cometer el robo.

Una vez dentro, los dos sujetos sacaron armas blancas y amenazaron al trabajador que se encontraba en espera de recibir el relevo. Bajo presión, el empleado fue obligado a entregar el efectivo que se encontraba en las dos cajas registradoras.

Los asaltantes consiguieron llevarse más de seis mil pesos, pero también aprovecharon para tomar varios equipos de telefonía celular que estaban disponibles en el establecimiento.

Con el botín en su poder, ambos sujetos escaparon antes de que pudieran ser interceptados, mientras el trabajador solicitó ayuda y reportó lo sucedido a las autoridades.

El llamado provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y efectivos de la Policía del Estado, quienes acudieron al negocio para entrevistarse con el afectado y obtener información que permitiera identificar a los responsables.

Pese al despliegue de las corporaciones, los presuntos asaltantes no fueron localizados, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el atraco y dar con su paradero.