Fuga de gas provoca flamazo en vivienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la noche de ayer en la colonia Del Río, al oriente de Monclova, luego de que una peligrosa fuga en un tanque de gas provocara un flamazo al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Piña, lo que generó una inmediata movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, una madre de familia se encontraba dentro de su vivienda cuando repentinamente el tanque de gas presentó una fuga, originando una fuerte llamarada que puso en riesgo su integridad y la de las casas contiguas. En un intento por evitar una tragedia mayor, la mujer utilizó un cobertor mojado para tratar de controlar el fuego, al tiempo que solicitaba ayuda a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, así como paramédicos, quienes lograron controlar la fuga y extinguir por completo la flama, evitando que el incidente se propagara dentro del inmueble o alcanzara viviendas cercanas. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales menores y un gran susto para la familia afectada.

Al sitio también acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes procedieron a acordonar el área de manera preventiva, mientras que personal de Protección Civil realizó las labores de inspección y el peritaje correspondiente para establecer las causas exactas que originaron el flamazo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para revisar de forma constante las instalaciones de gas en sus hogares y reportar cualquier fuga o anomalía, a fin de prevenir accidentes que puedan derivar en consecuencias fatales.