Mujer se hiere con vidrio tras discusión en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La noche de ayer, una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró en la colonia 21 de Marzo, luego de que una mujer resultara lesionada con fragmentos de vidrio tras un incidente ocurrido al interior de su domicilio.

El reporte fue realizado por vecinos del sector al sistema de emergencias, quienes alertaron sobre una persona herida en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 36, en el sector oriente de la ciudad.

Tras recibir el llamado, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron de inmediato al lugar para brindar atención prehospitalaria a la afectada, identificada como Consuelo Martínez, de 37 años.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la mujer sostuvo una discusión telefónica que le provocó un fuerte momento de molestia. Durante el incidente, no advirtió que sostenía una botella de cristal en sus manos y, al golpearla o quebrarla en medio del enojo, terminó lesionándose con los fragmentos del envase.

Los socorristas procedieron a estabilizarla en el lugar y realizaron una valoración inicial para descartar heridas de mayor gravedad. Debido a las lesiones provocadas por el vidrio, determinaron que era necesario su traslado a una clínica de la localidad para una revisión médica más completa.

La intervención de los paramédicos permitió que la mujer recibiera atención oportuna, evitando posibles complicaciones derivadas de las heridas sufridas. Autoridades y cuerpos de emergencia reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la calma durante situaciones de tensión emocional y solicitar apoyo inmediato cuando se presente una emergencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas.