Detenidos por agresión que causó muerte de Irvin Montano en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Luego de permanecer durante una semana luchando por su vida, Irvin Orlando Montano Reina, de 33 años de edad, perdió la batalla contra la muerte la tarde de ayer en el Hospital Amparo Pape de Benavides, a consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras una brutal agresión ocurrida en la colonia Miravalle.

La víctima, conocida entre vecinos y amigos con el apodo de "El negrito", tenía su domicilio en la colonia Miravalle 3. De acuerdo con los antecedentes del caso, fue atacado el pasado 23 de mayo por varios sujetos que presuntamente utilizaron bates para golpearlo, concentrando la agresión principalmente en la cabeza.

Tras la violenta golpiza, el hombre fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció internado en estado delicado bajo atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, las lesiones resultaron mortales y finalmente se confirmó su fallecimiento durante la tarde de ayer.

Luego del reporte, agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del deceso e integrar las diligencias correspondientes a la carpeta de investigación.

Fuentes relacionadas con el caso señalaron que uno de los principales presuntos involucrados en la agresión es un sujeto conocido con el apodo de "El Terry", vecino del mismo sector. De acuerdo con la información disponible, personas presuntamente relacionadas con los hechos ya se encuentran detenidas y a disposición de la Fiscalía, autoridad que continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades conforme a derecho.

La muerte de Irvin Orlando Montano Reina elevó la gravedad del caso, que ahora es investigado por las autoridades ministeriales bajo una nueva línea jurídica derivada del fallecimiento de la víctima.