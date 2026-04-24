Cruz Roja atiende a alumna tras incidente en plantel

El incidente se registró al interior del plantel, provocando la movilización de elementos de la policía escolar tras un reporte de emergencia. A su llegada, fueron recibidos por la subdirectora Hortensia Samaniego, quien detalló lo ocurrido y solicitó atención médica inmediata para una de las involucradas.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a Camila Isabela Méndez Hernández, de 14 años, quien presentaba inflamación en la zona nasal y un golpe en la cabeza. De acuerdo con los primeros reportes, las lesiones habrían sido producto de empujones y jaloneos de cabello durante el enfrentamiento, descartando impactos directos. Sin embargo, por precaución, la menor fue trasladada al IMSS Clínica 9 para una valoración más exhaustiva, enfocada principalmente en descartar daños en el tabique nasal.

Durante el altercado, una madre de familia intervino para frenar la agresión y evitar que la situación escalara a mayores consecuencias. Posteriormente, autoridades educativas notificaron a los padres de ambas estudiantes: Olga María Hernández Aguilar y Enrique Méndez Ramos, tutores de la menor lesionada, así como a Blanca Yaneth Díaz Carranza, madre de la alumna señalada como presunta agresora, identificada como Luciana Valentina Tapia Díaz.

El plantel sostuvo reuniones por separado con ambas familias, subrayando la gravedad de los hechos y las implicaciones disciplinarias. Será el próximo lunes cuando la institución determine las sanciones correspondientes, conforme a su reglamento interno.

Mientras tanto, la comunidad escolar permanece en alerta ante un episodio que vuelve a poner sobre la mesa la violencia dentro de las aulas.