Policía resguarda a Iván Martínez tras incidente familiar en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un incidente familiar registrado la tarde de este viernes en la colonia Picasso derivó en el resguardo de un joven por parte de elementos de la Policía Municipal, luego de que su madre solicitara apoyo para controlar la situación.

El reporte se generó alrededor de las 15:30 horas en un taller mecánico ubicado sobre la calle Mónaco, donde los oficiales fueron recibidos por Gabriela Guillermina Sánchez, quien pidió ayuda para manejar un conflicto con su hijo, identificado como Iván Martínez.

La mujer explicó a los oficiales que su hijo es paciente psiquiátrico y sufrió un episodio violento hecho que complicó la situación dentro del negocio familiar. Por ello, solicitó únicamente que fuera trasladado de manera preventiva a Seguridad Pública, donde pudiera permanecer bajo resguardo mientras ella gestionaba apoyo especializado para su atención en el Centro de Salud Mental.

Con autorización de la propia Gabriela, los elementos ingresaron al inmueble y ubicaron a Iván sentado al interior del taller. Tras dialogar brevemente con él, procedieron a asegurarle sin incidentes y trasladarlo a la Comandancia, donde quedó bajo una falta administrativa.

Su madre señaló que buscará intervención del CESAME para brindarle la atención adecuada y evitar que el conflicto escale.