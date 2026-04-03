Gato agresivo causa alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como un reporte curioso terminó movilizando a policías y personal de rescate, luego que un gato ingresó a una vivienda de la colonia Miguel Hidalgo y se mostrara agresivo cuando lo pretendían sacar, lo que hizo temer a la dueña que pudiera estar enfermo.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas de este viernes en una casa ubicada sobre la calle Flores Magón número 46, entre la calle 7 de Febrero y la avenida Montessori. La propietaria solicitó apoyo al ver que el felino, desconocido para ella, se escondía dentro de la cocina integral, despedía un fuerte y desagradable olor además que actuaba de manera inusual.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y confirmaron que el animal se encontraba alterado y acorralado dentro del domicilio. Debido a que la mujer temía que el gato pudiera estar enfermo de rabia, los oficiales solicitaron la presencia del personal Protección Civil.

El personal especializado ingresó al hogar para capturar de manera segura al felino y trasladarlo con Protección Animal, donde sería evaluado para descartar algún padecimiento, incluida la rabia.