Héctor Garza pide debate en Monclova: IEC lo niega

El Instituto Electoral de Coahuila declaró inviable la realización de un debate entre los candidatos al Distrito 05, pese a la solicitud presentada por el candidato del PAN, Héctor Garza, ante el Comité Distrital de Monclova.

El presidente consejero del comité, Raúl Martínez Lucio, informó que durante una sesión extraordinaria celebrada el pasado miércoles, se determinó negar el ejercicio debido a los tiempos reducidos del proceso electoral y la carga operativa que enfrenta actualmente el organismo. "Se acordó la inviabilidad de la realización del debate, porque existen cuestiones por la reducción de los tiempos de campaña, que pasaron de 40 a 30 días, lo cual impacta las actividades de planeación y ejecución del comité".

Indicó que el Comité Distrital se encuentra concentrado en actividades prioritarias rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio, como la recepción de paquetes electorales, simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como la integración del calendario operativo. "Más que todo fueron tiempos, porque ya tenemos en la vuelta de la esquina el día de la elección y todavía tenemos actividades por cumplir".

Martínez Lucio señaló que apenas el pasado lunes recibieron la solicitud del candidato del PAN Héctor Garza, y se tenía una solicitud más del candidato de México Avante, la cual se presentó a nivel estatal. El consejero aclaró que no existía una fecha límite establecida para solicitar este tipo de ejercicios, aunque finalmente las condiciones operativas impidieron su realización como parte del ejercicio democrático.

Pese a la negativa del IEC, el funcionario electoral indicó que instituciones educativas, u organismos civiles aún podrían organizar un debate de manera independiente, siempre y cuando cumplan con la normativa electoral vigente.