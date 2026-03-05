Intensa lluvia en Frontera: Policías ayudan a conductores atrapados

FRONTERA, COAH.— La fuerte tromba acompañada de intensa lluvia y granizo que azotó la tarde de este jueves a Frontera provocó diversos encharcamientos en avenidas y sectores de la ciudad, dejando a varios automovilistas varados en medio de las calles, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal que brindaron apoyo a los afectados.

Durante el aguacero, distintos puntos de la ciudad registraron acumulación de agua que dificultó la circulación vehicular, ocasionando que varios conductores quedaran atrapados al intentar cruzar zonas inundadas.

Ante la situación, elementos de Seguridad Pública Municipal que realizaban recorridos de vigilancia no dudaron en detener su marcha para auxiliar a los ciudadanos, como parte de las acciones de proximidad social que se implementan en el municipio.

Uno de los casos se registró en el puente a desnivel de la carretera federal 30, donde automovilistas quedaron varados al intentar atravesar un área completamente anegada. Los oficiales acudieron al sitio y apoyaron al conductor para poner a salvo la unidad y evitar que el nivel del agua provocara daños mayores a los vehículos.

De igual manera, sobre el bulevar San Buena, varios conductores enfrentaron dificultades para avanzar debido a los encharcamientos que se formaron tras la intensa precipitación, por lo que los uniformados brindaron orientación y apoyo para que pudieran salir de las zonas de riesgo.

Otro de los incidentes ocurrió en el puente del nuevo par vial, donde un automovilista quedó atrapado al apagarse su vehículo en medio del agua acumulada. En ese punto, los oficiales utilizaron la patrulla para ayudar a empujar la unidad, logrando sacarla del encharcamiento y permitiendo que el conductor continuara su camino.

Las autoridades señalaron que fueron varios los casos en los que los policías intervinieron para brindar ayuda durante la tormenta, destacando que estas acciones forman parte del trabajo cercano a la ciudadanía, especialmente en situaciones que pueden poner en riesgo a los conductores.

Tras el paso de la lluvia, los elementos continuaron recorriendo distintos sectores para verificar que no hubiera más personas en apuros y mantener la vigilancia en las zonas donde se registraron mayores acumulaciones de agua.