Intento de robo en centro de rehabilitación: Monclova responde

MONCLOVA, COAH.– Apenas unas horas después de haber sido clausurado por autoridades estatales y sanitarias, el centro de rehabilitación "Recuperando Familias" volvió a movilizar a las corporaciones de seguridad, luego de que un grupo de sujetos intentara irrumpir en el inmueble para presuntamente cometer un robo.

¿Cómo ocurrió el intento de robo?

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes en el anexo ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con la calle Margarita Maza de Juárez, en la colonia Burócratas.

Aprovechando que el edificio permanecía cerrado tras la suspensión de actividades, los presuntos delincuentes se dirigieron hacia la parte posterior del inmueble, donde comenzaron a derribar un muro de concreto que colinda con un campo deportivo.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos utilizaron un mazo y un cincel para abrir un boquete que les permitiera ingresar al interior del centro de rehabilitación, donde aún permanecían diversos objetos.

Sin embargo, el plan fue frustrado cuando elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre personas causando daños en el inmueble.

Acciones de la autoridad

Al percatarse de la presencia de las patrullas, los sospechosos abandonaron las herramientas utilizadas para derribar la pared y escaparon entre las calles del sector antes de ser alcanzados por los uniformados.

Minutos después acudió personal responsable del anexo para inspeccionar las instalaciones, confirmando que los individuos no lograron ingresar al edificio ni sustraer pertenencias.

Los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas, aunque los presuntos responsables lograron evadir a las autoridades.

Las herramientas abandonadas fueron aseguradas como indicios y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que ya integran la carpeta de investigación para tratar de identificar a los responsables del fallido intento de robo.