Tres mujeres intentan robar en Coppel Anáhuac: Monclova

MONCLOVA, COAH. — Tres mujeres fueron señaladas por intentar cometer un robo dentro de la sucursal Coppel Anáhuac, la tarde de ayer lunes, aunque finalmente abandonaron el establecimiento sin lograr sustraer mercancía, según información proporcionada por personal del negocio.

El gerente de la tienda, Erick Vega, informó que las sospechosas ingresaron al establecimiento con aparentes intenciones de apoderarse de diversos artículos. Sin embargo, por circunstancias no precisadas, las mujeres desistieron de la acción y salieron del lugar antes de concretar el presunto atraco.

Según lo reportado, el sistema de detección de mercancía no se activó al momento de su salida. El encargado indicó que las presuntas responsables aparentemente conocían el modo de operación para ocultar productos y evadir los mecanismos de seguridad.

De acuerdo con la descripción proporcionada, se trataba de tres mujeres de aproximadamente más de 40 años de edad, quienes vestían faldas al momento de ingresar al establecimiento.

Tras el reporte, elementos de Seguridad Pública acudieron a la sucursal para entrevistarse con el personal y tomar conocimiento de los hechos, además de recabar información sobre las características de las presuntas involucradas.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre el monto de la mercancía que presuntamente intentaron sustraer.