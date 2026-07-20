Detienen a dos personas por intento de robo en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La pronta intervención de elementos del Departamento de Seguridad Pública permitió la detención de dos personas señaladas por su presunta participación en intentos de robo registrados con diferencia de horas en una farmacia y una tienda de conveniencia de la ciudad.

El primer caso ocurrió la tarde del lunes, cuando se reportó un intento de asalto en una farmacia ubicada en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Venustiano Carranza, cerca de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras recibir el reporte, oficiales municipales acudieron al lugar y lograron asegurar a la presunta responsable, quien resultó ser una mujer. Posteriormente fue trasladada a las celdas municipales, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el procedimiento legal.

Horas más tarde se registró un segundo incidente en la colonia Rogelio Montemayor, donde una persona presuntamente intentó cometer un robo en una tienda de conveniencia.

De acuerdo con la información disponible, el presunto responsable intentó escapar del lugar; sin embargo, fue alcanzado y asegurado por elementos de la Policía Municipal.

Las autoridades destacaron que la cercanía y el despliegue operativo de las corporaciones de seguridad permitieron una respuesta inmediata en ambos casos, evitando que los presuntos responsables lograran huir.