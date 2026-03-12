Delincuentes intentan robar estación de gas en Monclova: huyen sin nada

MONCLOVA, COAH.— Dos presuntos ladrones que aparentemente llegaron "bien preparados" para cometer un robo durante la madrugada terminaron retirándose con las manos vacías, luego de intentar sin éxito atracar una estación de gas ubicada al sur de la ciudad.

El fallido golpe ocurrió en un establecimiento situado sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a pocos metros del fraccionamiento Fénix, donde los sujetos realizaron todo un "operativo" digno —según ellos— de expertos... aunque al final el resultado no fue el que esperaban.

De acuerdo con la información recabada, los individuos llegaron caminando entre la maleza para acercarse al negocio sin levantar sospechas.

Una vez en el perímetro del lugar, utilizaron herramientas para abrir un boquete en la malla ciclónica y así ingresar al terreno.

Ya dentro del establecimiento, los presuntos delincuentes comenzaron a ejecutar lo que parecía un plan bien armado: cortaron cables del sistema de cámaras de circuito cerrado y bajaron la energía eléctrica, creyendo que con eso desaparecerían de cualquier evidencia. Lo que no imaginaron es que algunas cámaras de vigilancia continuaban registrando sus movimientos, dejando grabado cada paso que daban mientras realizaban su "misión".

Las grabaciones muestran cómo los dos sujetos se dirigen hacia el área de oficinas del negocio, donde intentan forzar la puerta principal con la esperanza de encontrar dinero o algún objeto de valor. Sin embargo, pese al esfuerzo, el gran "operativo" terminó en una enorme decepción para los improvisados delincuentes, pues en el interior no había absolutamente nada que robar.

El encargado del lugar, identificado como Jesús Cruz, de 55 años de edad, explicó que un día antes se había realizado el corte de caja, por lo que no quedó efectivo en las oficinas, frustrando así las aspiraciones de los intrusos, quienes huyeron con rumbo hacia la colonia Colinas de Santiago.

El propio responsable del establecimiento indicó que al revisar las cámaras de seguridad se observó claramente el momento en que los sujetos ingresaron al negocio, cortaron cables y trataron de entrar a las oficinas... todo para finalmente retirarse sin un solo peso. Elementos policiacos acudieron al sitio durante la mañana para tomar conocimiento de los daños ocasionados en la malla ciclónica, el sistema eléctrico y la puerta del área administrativa.

El encargado señaló que esta es la segunda ocasión en que intentan robar en el establecimiento, por lo que solicitó mayor vigilancia en el sector, esperando que los próximos "expertos" en robo tengan al menos mejor suerte... o mejor aún, que ni lo intenten.