Movilización policiaca en Monclova por intento de robo en CFE

MONCLOVA COAH.-La tranquilidad de la colonia Obrera Sur se vio interrumpida durante la madrugada de ayer, luego de que una fuerte movilización policiaca fuera desatada tras el reporte de un presunto intento de robo en las instalaciones de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con los primeros informes, guardias de seguridad del inmueble detectaron la presencia de varios sujetos que ingresaron de manera ilegal al área operativa de la subestación con la aparente intención de sustraer cableado y diverso material eléctrico.

Al percatarse de la situación, los vigilantes solicitaron el apoyo inmediato de las corporaciones de seguridad, generando la rápida movilización de elementos municipales hacia el sector ubicado en la colonia Obrera Sur.

A la llegada de los oficiales, los presuntos responsables ya habían escapado del lugar aprovechando la oscuridad y la extensión del terreno, por lo que no fue posible concretar ninguna detención pese al operativo de búsqueda implementado en calles aledañas.

Las autoridades realizaron una inspección dentro de las instalaciones para descartar daños mayores y confirmar si existía material faltante. Tras la revisión, se informó que los individuos no lograron apoderarse de cableado ni de otros objetos pertenecientes a la subestación.