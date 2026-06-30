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Persigue y atrapa a presunto ladrón

La Policía Municipal llegó rápidamente para asegurar al sospechoso en el centro de Monclova.

Por Brenda Rebolloso - 30 junio, 2026 - 10:04 p.m.
El presunto intruso fue retenido por el propietario de la vivienda hasta la llegada de la Policía Municipal.
El presunto intruso fue retenido por el propietario de la vivienda hasta la llegada de la Policía Municipal.

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un intento de robo terminó con una persecución a pie por varias calles de la ciudad, luego de que César Santillana sorprendiera a un presunto ladrón dentro de su vivienda y decidiera seguirlo hasta lograr su captura con apoyo de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:45 horas de este martes, cuando César Santillana descubrió a un desconocido irrumpiendo en su domicilio, ubicado sobre la calle Jalapa.

Al verse descubierto, el sospechoso emprendió la huida; sin embargo, el propietario de la vivienda salió tras él sin perderlo de vista, iniciándose una persecución que se prolongó por varias cuadras hasta llegar a la Zona Centro.

Fue sobre la calle De la Fuente donde el afectado consiguió darle alcance y retenerlo, solicitando de inmediato el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal arribaron rápidamente y aseguraron al presunto responsable en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Allende, donde fue identificado como Luis Enrique Mata, de 52 años de edad, vecino de la colonia Carranza.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno mientras se determina su situación jurídica.

Por su parte, César Santillana informó a las autoridades que acudiría ante el Ministerio Público para presentar la denuncia formal por el presunto intento de robo, con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine la responsabilidad legal del detenido.

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