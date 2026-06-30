Persigue y atrapa a presunto ladrón

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un intento de robo terminó con una persecución a pie por varias calles de la ciudad, luego de que César Santillana sorprendiera a un presunto ladrón dentro de su vivienda y decidiera seguirlo hasta lograr su captura con apoyo de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:45 horas de este martes, cuando César Santillana descubrió a un desconocido irrumpiendo en su domicilio, ubicado sobre la calle Jalapa.

Al verse descubierto, el sospechoso emprendió la huida; sin embargo, el propietario de la vivienda salió tras él sin perderlo de vista, iniciándose una persecución que se prolongó por varias cuadras hasta llegar a la Zona Centro.

Fue sobre la calle De la Fuente donde el afectado consiguió darle alcance y retenerlo, solicitando de inmediato el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal arribaron rápidamente y aseguraron al presunto responsable en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Allende, donde fue identificado como Luis Enrique Mata, de 52 años de edad, vecino de la colonia Carranza.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno mientras se determina su situación jurídica.

Por su parte, César Santillana informó a las autoridades que acudiría ante el Ministerio Público para presentar la denuncia formal por el presunto intento de robo, con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine la responsabilidad legal del detenido.