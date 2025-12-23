Policía de Monclova evita tragedia: rescatan a joven de 21 años

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 21 años, identificada como Marisa Campos Manzanares, intentó poner fin a su vida tras una fuerte discusión con su pareja, lo que desató la movilización de las autoridades municipales en la colonia Los Álamos luego que su hermana solicitó su intervención, la madrugada de este martes, evitando una tragedia.

A las 00:42 horas, el teléfono de emergencias recibió la llamada angustiante de Azalea Campos Manzanares, hermana de la afectada, quien entre lágrimas explicó que su hermana se encontraba bajo los efectos del alcohol y trataba de ahorcarse dentro de su domicilio localizado en la calle 8.

La desesperación de Azalea era evidente al relatar que no podían controlar la situación, ya que no podía con ella.

Al recibir una segunda llamada minutos después, las autoridades confirmaron lo peor: Marisa, profundamente afectada por la discusión con su novio, ya había logrado colgarse en su habitación. La angustia de su familia se multiplicaba mientras esperaban la llegada de los oficiales.

Cuando los elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar, se encontraron con una escena desgarradora.

Marisa estaba tratando de acabar con su vida, por lo que los oficiales lograron sujetarla y evitaron que su desesperada decisión fuera irreversible.

Los oficiales, al ver la gravedad de la situación, actuaron rápidamente para asegurar que la joven recibiera la ayuda que necesitaba.

Al ver que la chica estaba fuera de peligro, su hermana solicitó que fuera arrestada por lo que fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó bajo estricta vigilancia policiaca.