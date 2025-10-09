Operador de camión derriba cables de alta tensión en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un operador de un camión de carga causó daños significativos a una vivienda y generó una interrupción en el servicio eléctrico en la colonia Primero de Mayo, al derribar el cableado eléctrico mientras maniobraba para llegar a un negocio a descargar. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, cuando la imprudencia del conductor del camión de quinta rueda provocó el derribo de los cables que alimentan a las viviendas cercanas, afectando no solo la infraestructura eléctrica, sino también la tranquilidad de los vecinos. El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas en la calle Estudiante número 1202, a la altura de la intersección con Manuel Acuña. El operador, identificado como Anastasio Ávila Zamora, de 53 años, quien viajaba a bordo de un camión Internacional blanco modelo 2013 con placas 214ER2, intentaba ingresar al negocio ubicado en la zona para realizar una descarga, pero no midió adecuadamente el espacio y golpeó los cables de alta tensión, derribándolos con la parte superior del camión. El impacto causó daños inmediatos al cableado eléctrico que alimenta a varias viviendas en el área, dejando a los residentes sin servicio eléctrico durante un largo periodo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero el incidente movilizó rápidamente a las autoridades locales, quienes se encargaron de verificar la situación y coordinar las acciones necesarias. El propietario del camión, Francisco José de Interial Balteras, fue notificado del incidente, y el conductor fue trasladado a la Comandancia Municipal.