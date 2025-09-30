Trasladan a Manuel Emilio López Ramos a centro de rehabilitación por adicción a sustancias

MONCLOVA, COAH.— La tarde de ayer, elementos de seguridad apoyaron a un centro de rehabilitación para trasladar a Manuel Emilio López Ramos, quien fue internado debido a su fuerte adicción a las drogas.

De acuerdo con lo informado, tras una larga lucha de la familia por ayudarlo a controlar sus problemas de consumo, finalmente tomaron la difícil decisión de internarlo en un centro especializado.

Los oficiales lo trasladaron primero a la Comandancia Municipal, donde posteriormente personal del centro lo interceptó para llevar a cabo el ingreso al anexo. A pesar de la resistencia que mostró Manuel, fue asegurado y subido a la camioneta en la que fue llevado a recibir la atención que requiere para salir de las drogas.

Autoridades señalaron que el procedimiento se realizó bajo un esquema de apoyo comunitario y en coordinación con la familia del afectado.