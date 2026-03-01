Frontera: disturbios en fiesta de cumpleaños

FRONTERA, COAH.— Lo que comenzó como un festejo terminó en gritos, empujones y la llegada de patrullas, luego de que una riña estallara durante una fiesta de cumpleaños en el salón de eventos Galca, en la colonia Occidental, durante la madrugada de ayer.

El reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre un pleito en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Soledad y Manuel Acuña, donde se celebraba el cumpleaños de Javier Castillo. Vecinos, alarmados por el escándalo y los golpes que se escuchaban desde el interior, solicitaron la presencia de la Policía Municipal ante el temor de que el conflicto se saliera de control.

Al arribar al lugar, los oficiales observaron movimiento inusual y a varios de los presuntos participantes ingresar rápidamente al salón, aparentemente para evitar ser asegurados. Los uniformados ingresaron para verificar la situación y se entrevistaron con los organizadores, quienes aseguraron que el altercado ya había sido contenido y que no había personas lesionadas.

Tras realizar una revisión preventiva y no encontrar a nadie que señalara directamente a un responsable, los oficiales optaron por no efectuar detenciones. Sin embargo, permanecieron varios minutos en el exterior del inmueble para evitar que el pleito se reavivara.

Habitantes del sector expresaron su molestia, señalando que este tipo de eventos suelen prolongarse hasta altas horas de la madrugada, acompañados de alcohol y disturbios que rompen la tranquilidad de la colonia. Finalmente, la situación fue controlada y las patrullas se retiraron, dejando atrás un cumpleaños que terminó más en pleito que en celebración.