Trabajadores reportan a Salvador Santos en Monclova por ebriedad

MONCLOVA, COAH.- Un hombre identificado como Salvador Santos fue detenido la tarde de ayer frente a una agencia de autos del bulevar Harold R. Pape en la colonia La Palma, luego de que trabajadores lo reportaran por encontrarse recostado en la banqueta en completo estado de ebriedad.

El hombre estaba tirado sobre la privada Pape, mostrando un aspecto descuidado que alarmó a quienes pasaban por el lugar. Elementos de Seguridad Pública acudieron y, al confirmar que se encontraba bajo los efectos del alcohol, procedieron con su arresto.

Finalmente, Salvador Santos fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó en resguardo hasta que recuperara la sobriedad.