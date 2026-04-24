Operativo policial: Patrullajes en Miguel Hidalgo y Lomas de San Miguel

El operativo se llevó a cabo durante las últimas horas en puntos identificados por reportes ciudadanos y antecedentes de alteración al orden. Las acciones se concentraron en colonias como Chinameca, Miguel Hidalgo, Lomas de San Miguel, Los Veteranos e Hipódromo, donde elementos preventivos realizaron patrullajes, revisiones y presencia disuasiva.

De acuerdo con la información oficial, las detenciones se derivaron de conductas que infringen el reglamento municipal, sin que se reportaran hechos de mayor gravedad durante la intervención. Los asegurados fueron trasladados ante el juez cívico en turno para la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la ley.

El despliegue incluyó unidades móviles y personal pie a tierra, quienes recorrieron calles señaladas por vecinos como puntos de conflicto recurrente. La autoridad destacó que estas acciones buscan inhibir conductas antisociales y reforzar la percepción de seguridad en zonas donde la presencia policial ha sido solicitada de manera constante.

Vecinos observaron el paso de las patrullas en distintos horarios, en una jornada que, aunque sin incidentes mayores, dejó claro el enfoque preventivo de las corporaciones de seguridad. El operativo concluyó sin reportes de enfrentamientos ni personas lesionadas.

Las autoridades reiteraron que este tipo de intervenciones continuarán de forma periódica en distintos sectores de la ciudad, priorizando áreas con mayor número de reportes ciudadanos, como parte de la estrategia para mantener el orden público.