Juan N es asegurado por la policía en Monclova tras inhalar sustancias tóxicas

MONCLOVA, COAH.– Un hombre fue asegurado la mañana de ayer por elementos de la Policía Municipal, luego de ser sorprendido drogándose en plena vía pública para mitigar el frío, protagonizando un desagradable espectáculo en el primer cuadro de la ciudad.

El sujeto fue identificado como Juan N, quien fue detectado en la Plaza Principal inhalando sustancias tóxicas frente a peatones, familias y ciudadanos que se encontraban en el lugar, situación que generó molestia y alarma entre quienes presenciaron la escena.

Al percatarse de la conducta indebida, los oficiales municipales procedieron a intervenir de inmediato, abordando al individuo y asegurándole la sustancia ilícita con la que se estaba drogando. Posteriormente, fue subido a la patrulla y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Una vez en el edificio policiaco, Juan N quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinó su ingreso a una celda por varias horas por incurrir en una falta administrativa.