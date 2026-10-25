Intervención policial en Monclova tras gritos de mujer con epilepsia

MONCLOVA, Coah.- Los gritos desesperados de una mujer encendieron las alertas entre vecinos de la colonia Primero de Mayo, quienes solicitaron la intervención de las autoridades al escuchar los llamados de auxilio provenientes del patio de una vivienda. Sin embargo, al llegar los policías, se les explicó que la mujer padecía una enfermedad y había presentado un episodio relacionado con su condición.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 a.m. de este sábado, en un domicilio ubicado sobre la calle Matamoros, entre Lucio Blanco y Del Paso, cuyo número quedó pendiente de precisar.

Preocupados por los gritos que se escuchaban desde el interior de la propiedad, los habitantes de los alrededores dieron aviso a las autoridades, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Al llegar al sitio, los oficiales dialogaron con Guadalupe Lazo, quien les explicó que la mujer que gritaba era su madre, quien padece epilepsia y había comenzado a comportarse de esa manera luego de presentar un episodio relacionado con su enfermedad.

Tras verificar la situación y conocer las condiciones de la mujer, los uniformados descartaron que se tratara de una situación que requiriera su intervención policial, por lo que se retiraron del domicilio.