Policía de Monclova ayuda a menor enfermo en traslado urgente

MONCLOVA, COAH.– Una intervención oportuna por parte de elementos del Departamento de Seguridad Pública de Monclova evitó que una emergencia médica terminara en tragedia, luego que la noche de ayer brindaran auxilio a una familia que trasladaba de urgencia a un menor enfermo, abriendo paso hasta la Clínica 7 del IMSS.

Los hechos se registraron la noche de este miércoles cuando sobre la calle Adolfo López Mateos, a la altura del parque Xochipilli 1, en la colonia Progreso, oficiales detectaron un vehículo que avanzaba con dificultad entre el tráfico.

Al acercarse, los ocupantes solicitaron apoyo desesperadamente, informando que llevaban a bordo a un adolescente de 16 años en delicado estado de salud, por lo que requerían llegar de inmediato a un hospital.

Sin perder tiempo, los uniformados activaron un operativo de emergencia, utilizando torretas y sirenas para abrir paso entre los vehículos, además de coordinar la circulación en distintos cruces para agilizar el traslado.

Gracias a la rápida acción, el automóvil logró arribar sin contratiempos a la Clínica 7 del IMSS, donde el menor fue ingresado para recibir atención médica especializada.

Aunque no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud, la intervención policiaca resultó clave para reducir el tiempo de traslado en un momento crítico.

Este hecho evidenció la importancia de la reacción inmediata de las autoridades en situaciones donde cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.