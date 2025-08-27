Detenido hombre agresivo en colonia Hipódromo

Un hombre de 45 años fue detenido por la Policía Municipal luego de que familiares reportaron que se encontraba fuera de control y buscaba agredirlos físicamente en su domicilio de la colonia Hipódromo.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en la calle 12 número 707, cuando Juan Antonio Oviedo Gallegos mostró un comportamiento agresivo que provocó la alarma de quienes viven con él.

Oficiales de la unidad 236 acudieron al lugar tras el llamado de emergencia y lograron calmar la situación, asegurando al individuo para evitar daños mayores.

Tras su detención, Oviedo Gallegos fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras sus familiares agradecieron la pronta intervención de la policía para garantizar su seguridad.