Hombre es trasladado de emergencia a Clínica 7 en Monclova

MONCLOVA COAH.- La rápida intervención de elementos de Seguridad Pública evitó mayores complicaciones durante la madrugada de ayer, luego de que un hombre inconsciente fuera trasladado de emergencia por sus familiares hacia la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer sobre el cruce de las calles Juárez y Progreso, donde oficiales municipales realizaban recorridos de vigilancia cuando un automóvil Honda color blanco detuvo abruptamente su marcha frente a las unidades policiacas para solicitar auxilio inmediato.

El conductor se identificó como Esteban Martínez, quien explicó a los uniformados que trasladaba a su cuñado, identificado como Preciliano Martínez, debido a que se encontraba inconsciente y requería atención médica urgente.

Ante la gravedad de la situación, los elementos municipales activaron un abanderamiento de emergencia para abrir paso entre la circulación y acelerar el trayecto hacia el área de urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las patrullas escoltaron el vehículo particular a toda velocidad por diversas vialidades, permitiendo que el automóvil avanzara sin contratiempos hasta llegar al hospital, donde personal médico ya esperaba el arribo del paciente.

Una vez en el nosocomio, Preciliano Martínez fue entregado de inmediato a médicos de guardia, quienes comenzaron con las valoraciones correspondientes para estabilizar su estado de salud.

La acción de los oficiales fue reconocida por familiares presentes, quienes destacaron la rapidez con la que actuaron para facilitar el traslado y evitar una posible tragedia.