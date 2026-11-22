MONCLOVA, COAH. — Dos hermanos identificados como Jesús Alonso Ramírez, alias "El Chuy", y Jairo Alejandro Ramírez, conocido como "El Jairo", fueron señalados por vecinos y comerciantes como presuntos responsables de diversos robos a establecimientos en Monclova.

De acuerdo con testimonios de personas afectadas, los jóvenes habrían cometido atracos contra negocios, tiendas de conveniencia e incluso un circo, situación que mantiene en alerta a comerciantes que aseguran haber sido víctimas de sus acciones.

Las acusaciones también alcanzan a los padres de ambos señalados, quienes presuntamente intervinieron cuando uno de los hermanos fue detenido por elementos de la Policía municipal.

Según los afectados, los familiares los confrontaron y lanzaron advertencias para evitar que acudieran ante las autoridades a formalizar las denuncias. Entre las expresiones que atribuyeron a los padres destaca una frase que consideraron intimidante: "Acuérdense que ustedes también tienen hijos".

Los comerciantes interpretaron el comentario como una amenaza dirigida contra sus familias, situación que habría aumentado el temor de presentar las acusaciones ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la información proporcionada, uno de los hermanos recuperó su libertad después de que únicamente se le aplicara una sanción por falta administrativa, debido a que no se presentó una denuncia formal que permitiera iniciar el procedimiento correspondiente. El caso evidencia las dificultades que enfrentan los afectados cuando los señalamientos por presuntos delitos no se formalizan ante las instancias ministeriales.

Aunque la Policía municipal realizó una detención, esta no sustituyó la presentación de una denuncia ni garantizó el inicio de una investigación penal. Ante esta situación, se hizo un llamado a las personas que hayan sufrido algún atraco o cuenten con fotografías, videos y testimonios para que presenten la información ante la Fiscalía y permitan que los hechos sean investigados.

Hasta el momento, los señalamientos contra los hermanos y sus familiares no constituyen una responsabilidad acreditada. Corresponderá a las autoridades ministeriales investigar los presuntos robos y las amenazas denunciadas, respetando en todo momento la presunción de inocencia.