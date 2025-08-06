Intensa movilización por incendio de camioneta en colonia Guadalupe Borja

FRONTERA, COAH. – Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer en la colonia Guadalupe Borja, tras el reporte de un incendio en una camioneta que se encontraba abandonada en un terreno baldío.

El vehículo, que presentaba rotulación de una empresa de seguridad, fue encontrado sobre bloques de concreto y barrotes de madera en la calle Ferrocarril, lo que pudo haber contribuido a la rápida propagación del fuego.

Al recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar y, aunque lograron controlar las llamas, no pudieron evitar que la camioneta quedara completamente calcinada. Las causas del incendio aún son desconocidas, y las autoridades no descartan ninguna línea de investigación.

Vecinos del sector informaron que el vehículo llevaba varios días estacionado en ese lugar entre los matorrales, lo que ha levantado sospechas sobre un posible acto intencional. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.