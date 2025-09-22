Trágico hallazgo en domicilio de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH. Una movilización de las autoridades y cuerpos de emergencia se registró la mañana de este lunes en el municipio de Cuatro Ciénegas, tras el reporte del hallazgo de un hombre de 26 años sin vida, quien presuntamente se quitó la vida en el interior de su domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas de la mañana en una vivienda ubicada en la calle 27 de Junio de la colonia 26 de Marzo.

De acuerdo con las autoridades, el hombre, identificado como Ángel Leonel Jordan Rodríguez, fue encontrado por sus familiares en una de las habitaciones.

De inmediato, se solicitó la presencia de paramédicos, quienes, a su arribo, confirmaron el deceso de la persona. Posteriormente, arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal, quienes resguardaron el área en espera de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal y el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Tras confirmarse el suicidio y descartar que el cuerpo presentara huellas de violencia, las autoridades se encargaron de ordenar el levantamiento del cuerpo.

El cuerpo fue identificado oficialmente por su madre, Casimira Rodríguez Hernández.

Tras las diligencias de los peritos en el lugar, el cuerpo del joven fue trasladado al anfiteatro para los trámites de ley, descartando cualquier indicio de violencia externa que no fuera autoinfligida.