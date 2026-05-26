Mujer provoca choque en Monclova: dos vehículos severamente dañados

MONCLOVA COAH.- La falta de precaución al volante volvió a provocar un fuerte accidente automovilístico en calles de la colonia Las Flores, donde dos vehículos terminaron severamente dañados tras un violento encontronazo registrado durante la mañana de este martes.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 9:00 de la mañana en el cruce de las calles Gardenias y 5 de Febrero, sitio hasta donde se movilizaron elementos de Seguridad Pública Municipal, paramédicos de Cruz Roja y peritos de tránsito tras el reporte de un choque de consideración.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Iris Zavala conducía un automóvil Mazda 6 color gris sobre la calle Gardenias con dirección hacia el sur de la ciudad. Presuntamente, al llegar al cruce no realizó el alto obligatorio ni tomó las medidas preventivas necesarias antes de incorporarse a la vía preferencial.

Esto provocó que el Mazda se impactara violentamente contra un Chevrolet Sonic color blanco, manejado por Jairo Esaú Nájera, quien circulaba con vía libre sobre la calle 5 de Febrero.

Tras el brutal impacto, el Chevrolet fue proyectado hacia la banqueta, subiéndose parcialmente sobre la misma y quedando a escasos centímetros de chocar contra un negocio del sector, lo que generó momentos de tensión entre comerciantes y vecinos que presenciaron la escena.

Socorristas de Cruz Roja brindaron atención médica a ambos conductores en el lugar del accidente. A pesar de lo aparatoso del choque y de los severos daños materiales, ninguno presentó lesiones graves, descartándose su traslado a un hospital.

Finalmente, autoridades de tránsito realizaron el peritaje correspondiente y señalaron de manera preliminar como presunta responsable a la conductora del Mazda por no respetar el señalamiento de alto al incorporarse a la arteria preferencial.