Frontera: Seguridad Pública realiza operativo en escuelas para prevenir delitos

FRONTERA, COAH.- En un despliegue coordinado y sin margen para la improvisación, elementos de Seguridad Pública de Frontera ingresaron a planteles educativos como parte de un operativo enfocado en la prevención del delito entre la población estudiantil.

La movilización fue encabezada por la Policía Preventiva bajo la coordinación del responsable de turno, Luis Herrera Contreras y de la encargada de la Policía Escolar, la oficial Antonia Rodriguez.

El recorrido incluyó la Escuela Secundaria Técnica número 64 "Nezahualcóyotl", donde el Director Luis Martínez autorizó el acceso del personal policial. Dentro de las aulas, los uniformados impartieron pláticas directas sobre prevención del delito, abordando riesgos comunes y reforzando medidas de autoprotección entre alumnos de distintos grados.

Posteriormente, el operativo 'mochila' se trasladó a la Escuela Secundaria General número 2 "Ignacio Zaragoza". Ahí, el Director Carlos Hernández Triana facilitó la interacción entre autoridades y estudiantes, permitiendo que se brindara orientación puntual sobre conductas de riesgo y la importancia de la denuncia oportuna.

Las acciones se desarrollaron sin incidentes, bajo un esquema de proximidad social que busca fortalecer el vínculo entre corporaciones de seguridad y comunidad estudiantil. La presencia policial, más allá de la vigilancia, dejó un mensaje claro: la prevención comienza en las aulas y se construye con información directa.