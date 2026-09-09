Mujer denuncia robo en su casa deshabitada de Monclova

MONCLOVA, Coah. - Una vivienda que permanecía deshabitada desde hace varios años fue saqueada en la colonia Progreso, donde los ladrones aprovecharon que la propiedad estaba sola para apoderarse del cableado eléctrico y un abanico de techo.

El reporte ingresó alrededor de las 09:40 horas de este miércoles, cuando un vecino de la calle Texcoco, en su cruce con Puebla, observó que la puerta de la casa de su vecina se encontraba abierta.

Debido a que la propietaria no reside en el lugar, el hombre decidió solicitar la intervención de las autoridades a través del 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio y posteriormente localizaron a la propietaria, identificada como Ivonne Rivas, quien confirmó que la vivienda llevaba años deshabitada, aunque conservaba muebles en su interior.

Al revisar el inmueble, la afectada se percató de que los responsables habían sustraído parte del cableado eléctrico y un abanico de techo.

Al tratarse de un robo ya consumado, los oficiales orientaron a la propietaria para que acudiera ante el Ministerio Público y formalizara la denuncia correspondiente.

La autoridad ministerial será la encargada de iniciar las investigaciones para tratar de identificar y localizar a los responsables.