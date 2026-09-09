Monclova: accidente automovilístico deja daños materiales significativos

MONCLOVA, COAH.- Un automóvil terminó estrellado contra una camioneta que se encontraba estacionada, luego de que su conductor perdiera el control mientras circulaba por calles de la colonia Elsa Hernández.

El percance ocurrió minutos antes de las 07:00 horas de ayer, sobre la calle Jaime Nuno, por donde avanzaba un KIA Rio blanco con dirección al poniente.

Antes de llegar al cruce con la calle Alma Osuna, el automovilista perdió el dominio de la unidad, aparentemente debido a la velocidad con la que circulaba y la falta de precaución.

El KIA salió de su trayectoria y terminó impactándose contra la parte posterior de una Nissan Estaquitas, que permanecía estacionada frente a un domicilio y sin personas a bordo.

El golpe provocó daños materiales de consideración en ambos vehículos, principalmente en la camioneta que se encontraba estacionada.

Elementos de vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente.

Pese a la magnitud del choque, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar el traslado de algún involucrado a un hospital.

Las unidades quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se determinaban las responsabilidades y el procedimiento para la reparación de los daños.